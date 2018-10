Pawłowicz rzuca epitetami w Tuska: "Haratający w gałę leń śmierdzący"

– Mogą nas lubić albo nie, ale niech popatrzą, ile pieniędzy dla narodu polskiego odzyskaliśmy z rąk mafii. To dlatego powiedziałem o tym, że my się nie lenimy, nie haratamy w gałę, ciężko pracujemy, czasami popełniamy błędy. Kto nie popełnia błędów to znaczy, że nic nie robi – przekonywał w niedzielę w Dębicy szef polskiego rządu.

Jego słowa skomentował Donald Tusk: "Haratanie w gałę to zajęcie dla dżentelmenów" – napisał krótko szef Rady Europejskiej.

Głos w sprawie zabrała również poseł PiS Krystyna Pawłowicz.

Na swoim profilu na Twitterze zamieściła grafikę, która pokazuje, że spotkania z premierem Morawieckim cieszą się dużo większą popularnością, niż wizyty Donalda Tuska w Polsce.

"Po lewej: HARUJĄCY dla POLSKI premier M.MORAWIECKI, z którym chciało się spotkać ok. 1 tys. mieszkańców Dębicy. Po prawej: HARATAJĄCY w GAŁĘ dla swej przyjemności leń śmierdzący, kierownik z UE D.TUSK, którego witało w sztucznie robionym tłumie ok. 200 zagubionych osób" – napisała w komentarzu.