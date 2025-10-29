Rodzinna tragedia. 17-latek zadźgany nożem. Sprawcą młodszy brat?

Do rodzinnej tragedii doszło w miejscowości Wola Osowińska w powiecie radzyńskim (woj. lubelskie). Według relacji RMF FM, w środę (29 października 2025) rano do jednego z domów wezwano policję i pogotowie ratunkowe. Służby zaalarmował jeden z mieszkańców.

Na miejscu służby zastały ciężko rannego 17-letniego chłopaka. Miał rany kłute i cięte. Ratownicy natychmiast zabrali go do szpitala. Tam młody mężczyzna zmarł.

Nie żyje 17-latek. Zatrzymano jego 13-letniego brata

Policjanci zatrzymali jego 13-letniego brata. Teraz sąd rodzinny ma zdecydować o losie młodszego z chłopców. Mundurowi wciąż ustalają okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia. Wiadomo, że w nocy w domu poza braćmi byli ich rodzice.

Żaden z członków tej rodziny nie był notowany w policyjnych kartotekach. Sprawą zajmuje się wydział ds. nieletnich miejscowej prokuratury.