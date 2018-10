Kandydatka PO uderzyła mężczyznę. "Wy******aj stąd"

Mężczyzna był jednym z widzów debaty kandydatów na burmistrza Prudnika na Opolszczyźnie. W pewnym momencie mężczyzna powiedział do byłej posłanki Platformy Obywatelskiej, obecnie kandydatki tej partii do sejmiku opolskiego: "Zepsuliście wszystko dookoła. Wszyscy moi koledzy wyjechali stąd przez was"ł. Te słowa najwyraźniej nie spodobały się ich adresatce. – Wypi..rzaj stąd! – odparła. Z relacji TVP 3 Opole wynika że była posłanka także zaczęła się szarpać z mężczyzną.

Pytana o ten incydent przez dziennikarzy była posłanka, oświadczyła, że nie chciałaby tego tematu rozwijać. – Chłopak wymaga pomocy – dodała.

Słowa skierowane do mieszkańca Prudnika skomentował za to rzecznik opolskiej Platformy. Wypowiedź kandydatki swojej partii do sejmiku nazwał "niefortunną". – Niefortunna wypowiedź. Niestety ten zgiełk wyborczy dał się odczuć pai poseł. Najmocniej przepraszam…– oświadczył. Po chwili dodał jednak, że Janina Okrągły była przez mężczyznę prowokowana i że obie strony powinny się uderzyć w piersi.