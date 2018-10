Natalia Siwiec wyznaje, że przestała być patriotką. "W dzisiejszych czasach jest mi po prostu wstyd za granicą"

Natalia Siwiec została zapytana przez serwis Plejada czym dla niej jest patriotyzm. Celebrytka stwierdziła, że jest to walka o swój kraj i chęć przynależności do swojego kraju. Potem zdecydowała się na wyznanie. – Ja coraz mniej jestem patriotką. Kiedyś byłam, ale w dzisiejszych czasach jest mi czasem po prostu wstyd za granicą, dlatego przestałam się nazywać patriotką i chyba przestaje mi zależeć na moim kraju – oświadczyła.

Siwiec zaznaczyła, że to nie jest tak, że na sprawach które dzieją się w kraju jej nie zależy. – Ale przez to, że one stresują mnie bardzo, to staram się być obok tego i oddalam się od mojego kraju, a myślę że tak nie powinno być – dodała.