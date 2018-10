Czarnecki: Polacy nie dali się nabrać Koalicji Obywatelskiej. Klęska antypisu

Jeśli te wyniki się potwierdzą, to będzie to oznaczało, że wynik Prawa i Sprawiedliwości jest najlepszy w historii. I nie tylko w historii wyników PiS w wyborach samorządowych, ale będzie to najlepszy wynik, jaki jakakolwiek partia uzyskała w wyborach do samorządu – mówi portalowi DoRzeczy.pl były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany PiS, Ryszard Czarnecki.

Jak przypomina, do tej pory najlepszy wynik miała Platforma Obywatelska w roku 2010, jednak wynosił on 30,9 proc.

– Dzisiejszy wynik jest wydarzeniem bez precedensu. Pokazuje to, że po pierwsze – Polacy wciąż są usatysfakcjonowani rządami Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie – nie dali się nabrać Koalicji Obywatelskiej. Przypomnę, że w wyborach 2015 roku Platforma uzyskała około 24 proc., a Nowoczena 8. Razem daje to około 32 proc. Teraz mają znacznie mniej, a więc w stosunku do 2015 roku odnotowali regres. To klęska antypisu – mówi eurodeputowany PiS.

– Jeśli chodzi o wynik w Warszawie, gdzie w pierwszej turze zwyciężył Rafał Trzaskowski, wydaje się, że zdecydowało antypisowskie nastawienie części mieszkańców – podsumowuje.

Z sondażowych wyników wyborów wynika, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 32,3 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą swój głos oddało 24,7 proc. wyborców. Ostatnie miejsce na podium należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, które otrzymało 16,6 proc. głosów.

Wyniki pozostałych partii prezentują się następująco: Kukiz’15 – 6,3 proc., Bezpartyjni Samorządowcy – 6,3 proc., Zieloni – 1,0 proc., Ruch Narodowy – 1,2 proc., Wolność w Samorządzie – 1,5 proc., Sojusz Lewicy Demokratycznej – 5,7 proc., Razem – 1,4 proc.

W stolicy nie będzie drugiej tury – wybory prezydenta Warszawy wygrał Rafał Trzaskowski, który uzyskał 54,1 proc. głosów, a Patryk Jaki tylko 30,9 proc. głosów.

Ostateczne i oficjalne wyniki głosowania Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi we wtorek lub w środę.