"Panuje tutaj porządek. Nikt się nas nie czepia". Młodzi Palestyńczycy odwiedzili Polskę

Dzięki pomocy portalu Wirtuala Polska, do naszego kraju przyjechała młodzieżowa drużyna piłkarska z Palestyny – kraju, który cały czas trawią wojny i kryzysy humanitarne. Dla chłopców była to pierwsza szansa na wyjazd do innego państwa.

– Nie jesteśmy tu długo, ale widać wiele różnic. Przede wszystkim w Polsce panuje porządek, nikt się do nas nie przyczepia. Możemy czuć się swobodnie – ocenił jeden z chłopców w rozmowie z portalem.

Trener drużyny podkreślił, że w Palestynie "przemoc jest wszechobecna", a sport stanowi rodzaj odskoczni od brutalnej codzienności. – Polska jest bardzo zorganizowanym krajem. To ważne, aby im to pokazać, że można żyć inaczej – mówi mężczyzna.

Dorota Woroniecka-Krzyżanowska, która pomagała przy organizacji wyjazd, przyznaje, że młodzi Palestyńczycy są zafascynowani nowym krajem i pytają absolutnie o wszystko: od stawu z kaczkami, przez deszczową pogodę, na rozkładzie jazdy autobusu kończąc.

– Wszystko jest inne, pytają o wszystko. Myślę, że najfajniejsze jest, że mają z tego wielką frajdę – stwierdziła w rozmowie z wp.pl.