"To są jakieś jaja". Kaleta komentuje wideo z Tuskiem i politykami KO

We wtorek w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się XVI Europejski Kongres Gospodarczy. W sesji otwierającej wydarzenie wzięli udział premier Donald Tusk oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która specjalnie na tę okazję przybyła do Polski. Politycy zaprezentowali plan dla Europy.

Kaleta wyśmiewa Tuska

W sieci pojawiły się nagrania, które wzbudziły rozbawienie wśród części internautów. Zachowanie polityków Koalicji Obywatelskiej postanowił wyśmiać poseł opozycji Sebastian Kaleta.

– To, co wydarzyło się podczas wizyty Ursuli von der Leyen w Polsce to są jakieś jaja. Tusk stanął przed nią na baczność jak uczniak. A z kolei inni politycy ekipy Tuska – Budka, Gasiuk-Pihowicz, Sienkiewicz – ustawiali się do zdjęcia z von der Leyen jak do misia na Krupówkach, jak do jakiejś gwiazdy, wyroczni. Po prostu było to samoponiżenie się – powiedział w zamieszczonym przez siebie wideo.

"Wizytę Ursuli von der Leyen w Polsce można opisać jednym słowem: samoponiżenie się. Zarówno Tusk, jak i posłowie koalicji 13 grudnia płaszczyli się przed przewodniczącą KE jak przed co najmniej wyrocznią. Miś na Krupówkach nie miał takiej kolejki do zdjęć" – napisał Kaleta w poście, do którego załączył wspomniane wideo.

Szefowa KE w Polsce

W wywiadzie, którego przewodnicząca Komisji Europejskiej udzieliła przed Kongresem, Ursula von der Leyen nie szczędziła ciepłych słów pod adresem Donalda Tuska.

– Przyjechałam do Polski, żeby oznajmić, iż chcę budować z Donaldem Tuskiem oraz z Platformą Obywatelską koalicję na rzecz silnej Europy – oświadczyła Ursulna von der Leyen. Jak wyjaśniła, chodzi o koalicję, "która sprawi, że centrum przeciwstawi się skrajnościom, a Europa stanie się silniejsza, zamożniejsza i bezpieczniejsza".

