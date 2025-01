"Nie jestem za tym". Kosiniak-Kamysz zaskoczył koalicjantów

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaproponował cofnięcie koncesji Telewizji Republika. – Nie może być żadnej tolerancji dla hejtu. Konsekwencje powinny być mocne. Powinniśmy mówić o cofnięciu koncesji – powiedział polityk Lewicy w piątek w TVN24.

– W mojej ocenie została spełniona przesłanka [cofnięcia koncesji – red.]. Osoba, która wygłaszała groźby w kierunku Jurka Owsiaka powiedziała, że była zainspirowana tym, co usłyszała w TV Republika, była zainspirowana szczuciem – dodał polityk Lewicy.

Gawkowski nawiązał do zatrzymania 71-letniego mężczyzny, który groził Jerzemu Owsiakowi. Część mediów informowała, że miał on usłyszeć niepochlebne opinie na temat lidera WOŚP na antenie TV Republiki, które skłoniły go do napisania gróźb.

Lider PSL mówi "nie" koalicjantom

O sprawę odebrania koncesji dla Republiki był w niedzielę pytany wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak się okazuje, lider PSL nie popiera takiego rozwiązania.

– Nie. Ja jestem za wolnością słowa. Jestem za tym, aby każdy miał prawo oglądać tą telewizję, korzystać z takiego kanału w internecie. PSL będzie zawsze obrońcą tego, że wolność wypowiedzi, ale i wolność do korzystania z różnych źródeł, telewizji, platform, to fundament bycia w demokracji – stwierdził.

Kosiniak-Kamysz ma podobne zdanie w innej kwestii dotyczącej wolności wypowiedzi, która stała się głośna w ostatnich dniach. Mowa o wyłączeniu dostępu do portalu X. Dziennikarka Dorota Wysocka-Schenpf stwierdziła, że powinno się rozważyć pomysł zablokowania platformy na czas wyborów prezydenckich w Polsce.

– Jest to kompletna głupota, jeśli ktoś tak proponuje. Rozumiem, że nie każdy musi lubić daną telewizję, ale nie jestem za tym, by pozbawiać możliwości oglądania tych, którzy ją oglądają – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

