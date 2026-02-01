Tragiczny finał spaceru po lesie. Szczegóły poszukiwań w Kampinosie

Stołeczna policja podała w komunikacie, że w sobotę 31 stycznia napłynęło zgłoszenie o zaginięciu trzech osób dorosłych – dwóch kobiet i mężczyzny – które podczas spaceru w kompleksie leśnym straciły orientację w terenie i nie były w stanie samodzielnie odnaleźć drogi powrotnej.

"Fakt" ustalił więcej szczegółów. Jak podano, zaginieni to 30-letnia kobieta, jej 35-letni partner oraz 57-letnia matka. To właśnie ona zmarła.

"O zdarzeniu jako pierwsi poinformowali strażacy z lokalnych jednostek OSP, którzy brali udział w akcji ratunkowej. We wpisie na Facebooku podkreślają, że to nie mróz był przyczyną śmierci. Wszystko zaczęło się około godziny 17.50. To wtedy młodsza z kobiet wezwała pomoc. Z jej relacji wynikało, że matka nagle zasłabła i nie była w stanie iść dalej. Spacerowicze prosili o pilną interwencję, ale nie wiedzieli, gdzie dokładnie się znajdują" – czytamy.

– Poszukiwania prowadzone były w rejonie między Truskawiem a Pociechą, w gęstym lesie Kampinoskiego Parku Narodowego. Udział w akcji brało ponad 90 osób. Wykorzystano drona z termowizją i psa tropiącego – przekazał asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Gazeta twierdzi, że zaginionych udało się odnaleźć dopiero po godz. 20. "Dla 57-letniej kobiety nie było już ratunku. Zmarła, mimo podjętej akcji reanimacyjnej. Na miejscu czynności prowadzono z udziałem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań. Wszystko wskazuje na to, że do tragedii doszło z przyczyn zdrowotnych" – podano.

Młodsza z kobiet i mężczyzna zostali zabrani do szpitala. Byli wychłodzeni, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Najważniejsze zasady na czas mrozów

Przy okazji tragedii, warszawska policja przypomina o najważniejszych zasadach, jakich należy przestrzegać w trakcie mrozów.

"Przypominamy: przed wyjściem w teren należy sprawdzić prognozę pogody i dostosować plany do panujących warunków, zawsze informujmy bliskich, dokąd się wybieramy i o której planujemy powrót, zabierajmy ze sobą naładowany telefon, latarkę oraz odpowiednią, ciepłą odzież, unikajmy samotnych spacerów w lasach i na nieznanych szlakach, w przypadku zagubienia lub zagrożenia zdrowia i życia niezwłocznie dzwońmy pod numer alarmowy 112. Każde zgłoszenie traktowane jest priorytetowo, jednak najważniejsze jest zapobieganie sytuacjom, które mogą zakończyć się tragedią. Dbajmy o własne bezpieczeństwo i reagujmy, gdy widzimy osoby narażone na wychłodzenie" – zaapelowano.

