Szef MSZ Niemiec: Polska jest niezastąpionym liderem w Europie

W dwudniowej konferencji „Stulecie niemieckiej polityki wobec Polski: tradycja - cywilizacyjny upadek - porozumienie - partnerstwo” w siedzibie niemieckiego MSZ, biorą udział polscy i niemieccy parlamentarzyści, naukowcy i dziennikarze. Główny temat debaty to stosunki polsko-niemieckie w ciągu najbliższych 10 latach.

Konferencję otworzył szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. – Polska jest niezastąpionym liderem w Europie. Europa potrzebuje Polski – wskazał polityk. Mass zadeklarował, że Niemcy „chcą rozwijać Europę wspólnie z Polską, a nie bez Polski, czy wręcz przeciwko niej”. – Nic o was bez was – powiedział po polsku minister.

Heiko Mass mówił o trudnej historii, ale wskazał też na to, co Polskę i Niemcy łączy: – Łączy nas wiele więcej, niż nas dzieli. Mamy jeden cel: chcemy utrzymać jedność UE 27 krajów. Kto, jak nie my, Niemcy i Polacy, może utrzymać jedność Unii Europejskiej i zapobiec nowym podziałom?

– Warszawa jest jedną z najważniejszych stolic UE. (…) Stanowisko Polski liczy się. Dlatego polityka wobec wschodu powinna być kształtowana wspólnie z Polską i innymi partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej – mówił szef niemieckiej dyplomacji.