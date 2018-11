„Szlachetna Paczka” w Pałacu Prezydenckim

– Z jednej strony „Szlachetna Paczka” realizuje misję zachęcania ludzi do pomagania innym, do zauważania drugiego człowieka, a przez to – stawania się lepszym i potrzebnym. Z drugiej strony, dzięki „Szlachetnej Paczce”, osoby, które naprawdę potrzebują tego wsparcia, otrzymują indywidualną, konkretną pomoc. Nade wszystko jednak otrzymują sygnał, że nie są sami, a przez to – mam nadzieję – również impuls do zmiany na lepsze – podkreślała Pierwsza Dama.

Prezydent przypomniał zaś, że tegoroczna edycja „Szlachetnej Paczki” ukierunkowana jest przede wszystkim na wsparcie dla seniorów. Jak zauważył Andrzej Duda, dzieło Fundacji Wiosna dostarcza wsparcia seniorom poprzez „pomoc w zorganizowaniu czasu, związywanie ich wzajemnymi kontaktami, (…) a także w samorealizacji”. – Można też przecież pomagać innym, wielu seniorów jest bardzo sprawnych! – dodał.

Zaangażowanie Prezydenta i Pierwszej Damy w projekt to już tradycja, która na stałe wpisała się w przedświąteczny czas. Zwyczaj zapoczątkowała śp. Maria Kaczyńska, która jako pierwsza spośród Małżonek Prezydenta RP przygotowała świąteczne prezenty dla wielodzietnej rodziny z województwa warmińsko-mazurskiego.