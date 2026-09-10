Koniec wojny w rodzinie Solorza. Zawarto poufną ugodę

O zawarciu porozumienia poinformowano w czwartek 10 września. Komunikaty fundacji TiVi i Solkomtel oraz wspólne oświadczenie rodziny przekazały Cyfrowy Polsat i ZE PAK. Fundacje kontrolują kluczowe aktywa biznesowego imperium stworzonego przez Zygmunta Solorza.

"Rodzina Solorz-Żak ogłasza dziś we wspólnym oświadczeniu, że wszyscy jej członkowie zawarli poufną ugodę, kończącą wszystkie spory prawne. Jest to następstwem ostatecznych decyzji sądów w Liechtensteinie" – poinformowano. Porozumienie ma określać zasady przyszłego zarządzania rodzinnym majątkiem i kończyć konflikty dotyczące m.in. Grupy Polsat Plus oraz ZE PAK.

Ponad dwa lata rodzinnego konfliktu

Spór dotyczył przede wszystkim sukcesji oraz kontroli nad fundacjami w Liechtensteinie. 2 sierpnia 2024 roku Zygmunt Solorz podpisał dokumenty przekazujące jeszcze za jego życia władzę dzieciom – Tobiasowi Solorzowi, Piotrowi Żakowi i Aleksandrze Żak. Dzień później próbował wycofać się z tej decyzji, a następnie publicznie zarzucał dzieciom, że został przez nie oszukany.

Sprawa trafiła przed sądy w Liechtensteinie. Pierwsze rozstrzygnięcie korzystne dla dzieci zapadło w maju 2025 roku, kolejne w grudniu, a trzecie już w 2026 roku.

W czasie trwania konfliktu Zygmunt Solorz i jego żona stopniowo tracili stanowiska w najważniejszych spółkach grupy. Teraz wszystkie strony deklarują definitywne zakończenie sporu.

"Osiągnięte porozumienie określa na przyszłość zasady zarządzania majątkiem rodzinnym oraz w pełni przywraca jedność, pełną zgodę oraz wspólnotę celów w rodzinie – w szczególności w odniesieniu do przyszłości Grupy Polsat Plus oraz ZE PAK, zbudowanych przez Zygmunta Solorza" – czytamy w oświadczeniu. Ugoda została zatwierdzona przez rady TiVi Foundation oraz Solkomtel Foundation.

Solorz wycofuje się z bieżącego zarządzania

Jednym z najważniejszych elementów porozumienia jest przyszła rola Zygmunta Solorza. Biznesmen zdecydował, że nie będzie już aktywnie angażował się w bieżącą działalność spółek należących do grup TiVi i Solkomtel.

Ma natomiast pełnić honorową funkcję doradczą i dzielić się swoim doświadczeniem z rodziną oraz radami obu fundacji. W komunikacie występuje jako "honorowy przewodniczący Grupy Polsat Plus".

"Jestem w pełni spokojny o przyszłość Grupy, wiedząc, że jej prezesem jest mój syn Piotr Żak, a jego rodzeństwo, Tobias Solorz i Aleksandra Żak, aktywnie działa w radach nadzorczych" – powiedział Solorz.

Ugoda obejmuje również żonę biznesmena Justynę Kulkę. W oświadczeniu podkreślono jej "wkład w dobrej wierze" w osiągnięcie porozumienia.

Dzieci Solorza: Przynosi nam ogromną ulgę

Głos zabrali również Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak. "Zawarcie ugody z naszym Tatą oraz jego małżonką Justyną Kulką przynosi nam ogromną ulgę. Nasze działania od początku wynikały z odpowiedzialności i głębokiego szacunku dla wszystkiego, co zbudował przez ponad trzy dekady" – oświadczyli.

Strony zobowiązały się do bezwarunkowego i niezwłocznego zakończenia wszystkich wzajemnych postępowań sądowych i administracyjnych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Czytaj też:

Koniec wojny w rodzinie Solorza? Jest porozumienie, Piotr Żak ma przejąć stery