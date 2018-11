"Pana do grona przyjaciół nie zaliczam". Jakubiak kontra Tyszka

Odwołanie Marka Jakubiaka nastąpiło w wieczornym bloku sejmowych głosowań. Za zamianą w składzie sejmowej komisji śledczej głosowało 340 posłów. Przeciwko było 47, wstrzymało się 20. Jakubiaka zastąpi Błażej Parda z Kukiz'15. Marek Jakubiak pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji śledczej ds. VAT od 20 lipca 2018 roku. Zmiana w składzie komisji ma związek z rezygnacją Jakubiaka z członkostwa w klubie Kukiz'15. Poseł podjął taką decyzję na początku listopada.

Wicemarszałek Sejmu, polityk Kukiz'15 Stanisław Tyszka podkreślił, że odwołanie Jakubiaka i powołanie na jego miejsca posła ugrupowania Pawła Kukiza jest zgodne z prawem. "Szanowni Państwo, chciałbym przeciąć spekulacje części folklor-prawicy. 😉 @Kukiz15 wymienił swojego przedstawiciela w komisji ds. VAT z @jakubiak_marek na @blparda. PiS chciał zatrzymać Jakubiaka jako swojego posła, ale na gruncie ustawy nie miał do tego prawa. Kropka" – napisał na Twitterze Tyszka.

Wpis Tyszki nie spodobał się Markowi Jakubiakowi – a dokładniej brak zwrotu grzecznościowego. Parlamentarzysta nie omieszkał się zwrócić wicemarszałkowi uwagę.

Na odpowiedź Stanisława Tyszki nie trzeba było długo czekać.

"Panie Tyszka jeszcze raz Panu zwracam uwagę na formę zwracania się do mnie. Otóż na "Ty" mogą do mnie mówić jedynie moi przyjaciele tj. około 38 mln Polaków, a Pana do grona przyjaciół nie zaliczam. Czy Pan zrozumiał?" – odgryzł się Jakubiak.