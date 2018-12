Lech Wałęsa zaproszony na pogrzeb Busha. Poprosił Kancelarię Prezydenta i MSZ o pomoc w wyjeździe

George H.W. Bush zostanie pochowany w czwartek w Teksasie obok żony Barbary i córeczki Robin. Uroczystości związane z pożegnaniem byłego prezydenta USA potrwają kilka dni.

W poniedziałek trumna z ciałem Busha została wystawiona na widok publiczny w rotundzie pod kopułą Kapitolu. To zaszczyt zarezerwowany tylko dla najwybitniejszych obywateli USA. Msza z udziałem wszystkich żyjących amerykańskich prezydentów odbędzie się w waszyngtońskiej Katedrze Narodowej. W katedrze będą też byli i obecni przywódcy światowi. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda, który do USA wyruszy we wtorek.

Zaproszenie na uroczystości dostał też Lech Wałęsa, który poprosił już Kancelarię Prezydenta i MSZ o pomoc w zorganizowaniu podróży. Prośbę wysłał w poniedziałek przed południem. Na razie nie dostał odpowiedzi.