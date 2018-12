Rabiej: Jeśli istnieje czyściec, to minister Zalewska spędzi w nim dużo czasu

W rozmowie z Karoliną Lewicką polityk komentował wczorajsze wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie. Przypomnijmy, że szef rządu złożył w środę u marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wniosek o wyrażenie wotum zaufania wobec jego gabinetu.

– Premier Morawiecki zmienił chyba spin doktorów, którzy teraz doradzili mu, żeby był bardziej koncyliacyjny i pokazywał chęć współpracy z opozycją. Ale my nie damy się na to nabrać, bo wiemy jak wyglądają obietnice i realizacja tych obietnic przez premiera – tłumaczył Rabiej.

– Na co dzień zmagam się ze skutkami złej zmiany w edukacji, nieprzygotowania do reformy śmieciowej – to są rzeczy, które spadają na mieszkańców – dodał polityk.

Kiedy w odpowiedzi na te słowa dziennikarka przypomniała, że premier podczas sejmowego wystąpienia dziękował swoim ministrom, w tym Annie Zalewskiej za reformę edukacji, Rabiej stwierdził: „Jeśli istnieje czyściec to minister Zalewska spędzi w nim dużo czasu, za tą pseudo reformę edukacji”.

Wystąpienie Morawieckiego w Sejmie

– Będziemy potwierdzali naszą polityką, że podnosimy standard życia Polaków. Jesteśmy na dobrej drodze i będziemy, zrealizujemy ten cel – mówił podczas swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki.

Premier w swoim wystąpieniu podziękował Polakom za zaangażowanie w politykę i troskę o Polskę. Zwrócił się również do opozycji. – Mam prośbę do was, do opozycji w szczególności, żebyście nie słuchali dzisiaj waszych spin doctorów, tylko od serca żebyśmy przed zbliżającymi się świętami mówili o Polsce, o Polsce z radością, nadzieją. We współpracy z opozycją możemy wdrażać wspaniałą zmianę. Zapraszamy was do wspaniałej zmiany. Opozycja ma bardzo ważną rolę do wypełnienia – podkreślał. – Chcemy naprawiać RP dalej, widać ile udało się przez te 3 lata zrobić i nie trzeba naprawdę tych różnych pism, pisać za granicę. Potrafimy razem tutaj dyskutować. Pokażmy to – stwierdził.