"Chrystus zmartwychwstał". Para prezydencka opublikowała nagranie z życzeniami

Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie, to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Upamiętnia ono mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Para prezydencka opublikowała swoje życzenia wielkanocne m.in. na portalu X. Karol Nawrocki stwierdził na nagraniu, że Wielkanoc to czas, gdy "głosimy triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem". – Chrystus zmartwychwstał i żyje – powiedział prezydent.

- Z okazji świąt wielkanocnych życzymy państwu wszelkiej pomyślności, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu chwil wypełnionych spokojem i życzliwością – dodała Marta Nawrocka. - Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego, ale też rozważnego dyngusa. Wesołych świąt – powiedział na koniec prezydent.

Wielkanoc. Dlaczego dla chrześcijan to najważniejsze święta?

Ks. Tomasz Trzaska, pytany przez DoRzeczy.pl o to, dlaczego dla chrześcijan Wielkanoc to najważniejsze święta, wyjaśnił, że święta wielkanocne dotykają największej tajemnicy, jaką jest tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

– To fundament naszej wiary i naszych praktyk religijnych – dodał.

Ksiądz Trzaska podkreślił, że "z punktu widzenia wiary, wydarzyło się to, co najważniejsze, czyli zrealizowała się misja Chrystusa na ziemi".

– Z drugiej strony, człowiek otrzymał dzięki temu łaskę odpuszczenia grzechów i ponownie może po upadku z grzechu powstać, mieć odpuszczone grzechy i odzyskać szanse na niebo – mówił.

Duchowny zauważył, że "z punktu widzenia historii – zbawienie jest to największe wydarzenie, zaś dla człowieka – to największe wydarzenie w historii ludzkości, bo człowiek własnymi siłami swoich grzechów nie byłby w stanie odkupić".

Czytaj też:

Największy cud w dziejach. Opowieść o Zmartwychwstaniu Chrystusa nie miała żadnej analogiiCzytaj też:

Najwspanialsza ze wszystkich pieśni? Od kiedy śpiewamy Sekwencję