Rzecznik "Szlachetnej Paczki" zabiera głos ws. Natalii Przybysz. "Działamy ponad podziałami"

W październiku 2016 roku Natalia Przybysz udzieliła wywiadu "Wysokim Obcasom", w którym przyznała się do dokonania aborcji. Rozmowa odbyła się przy okazji premiery piosenki "Przez sen", którą wokalistka postanowiła nagrać, zainspirowana "czarnym protestem" kobiet, sprzeciwiających się projektowi ustawy gwarantującej pełną ochronę życia. – To historia o aborcji. I o uczuciach. O wpadce. Trafiła się ludziom dorosłym, rodzicom dwójki dzieci... Nie chcą teraz niczego zmieniać, zaczynać od początku... Nie chcą szukać większego mieszkania teraz. 60 metrów kwadratowych ze wszystkimi książkami i zabawkami dzieci jest trochę ciasne, ale jest OK – mówiła wówczas piosenkarka.

Teraz okazało się, że Natalia Przybysz ma wystąpić na gali XVIII edycji "Szlachetnej Paczki".

– Szlachetna Paczka zajmuje się przede wszystkim pomaganiem. Jesteśmy organizacją, która pomaga wszystkim. To jest misja naszej organizacji realizowana od 18 lat. Pani Natalia Przybysz została zaangażowana przez bank BGŻ BNP Paribas do kampanii o pomaganiu. Wykona piosenkę „Podaruj mi trochę słońca”, która jest podłożona pod klip banku BGŻ BNP Paribas o pomaganiu – powiedziała w rozmowie z portalem wPolityce.pl Paula Wolecka, rzecznik Szlachetnej Paczki. Jak zaznaczyła, "Szlachetna Paczka działa ponad podziałami. Ci, którzy wystąpią na gali, chcą wspólnie cieszyć się z tego, że w tym roku udało się poprawić los tysiącom rodzin".