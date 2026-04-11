MZ: Wzrost badań diagnostycznych niebezpieczny dla pacjentów

Na profilu MZ w serwisie X opublikowano następujący komunikat: "System diagnostyki obrazowej w Polsce osiągnął punkt, w którym dalszy wzrost liczby badań bez równoległego wdrożenia mechanizmów jakościowych, organizacyjnych i cyfrowych generuje ryzyko dla bezpieczeństwa pacjentów i systemu. Reforma organizacji diagnostyki radiologicznej w Polsce zapewni równowagę między dostępnością badań, zasadnością kliniczną zleceń, bezpieczeństwem pacjenta, jakością diagnostyki i efektywnością kosztową".

"Najważniejsze działania, które zostaną wdrożone w ciągu najbliższych 18 miesięcy: standaryzacja wskazań klinicznych, cyfryzacja procesu kierowania na badania, monitorowanie dawek i jakości, audyt praktyki klinicznej, reorganizację zasobów kadrowych" – wskazano.

W spotkaniu na ten temat udział wzięli Jolanta Sobierańska–Grenda (minister zdrowia), Katarzyna Kacperczyk (wiceminister zdrowia), prof. Edyta Szurowska (konsultant krajowa ds. radiologii i diagnostyki), gen. broni prof. Grzegorz Gielerak (dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego), Filip Nowak (prezes NFZ) oraz Michał Dzięgielewski (pełnomocnik Prezesa NFZ).

Na wpis MZ odpowiedział lekarz onkolog, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. "Mogą Państwo napisać jakie ryzyko dla pacjentów niesie Rezonans? Narażenie na hałas? Klaustrofobia?" – pyta z ironią. "Ja rozumiem stanowisko ws. zbędnych CT, ale nie zaczyna się reformy od obcięcia finansowania 'od kreski' bo wywalacie wraz z bezsensownymi MR i endoskopiami te potrzebne pacjentom" – zwraca uwagę Kosikowski.

Olbrzymia luka w budżecie NFZ

W budżecie NFZ każdego miesiąca brakuje około 2 mld zł. Dotychczas luki zasypywały doraźne dopłaty z Ministerstwa Finansów, jednak – jak podkreśla Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich – ten mechanizm przestaje wystarczać.

Według raportu Federacji Przedsiębiorców Polskich i Instytutu Finansów Publicznych skala problemu będzie rosła. Do 2028 r. roczna luka finansowa w systemie ochrony zdrowia może sięgnąć 90 mld zł – tyle budżet państwa musiałby dopłacić w ciągu jednego roku, aby domknąć finansowanie systemu.

