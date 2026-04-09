Na podwyżki dla lekarzy pieniędzy jeszcze starczy. Na leczenie pacjentów – już nie

Mimo płacenia przez wszystkich osiągających dochody Polaków (z wyjątkiem rolników) horrendalnego, bo sięgającego już aż 9 proc. tych dochodów podatku zdrowotnego, czyli mimo powodzi naszych pieniędzy płynących każdego roku wprost do kasy Narodowego Funduszu Zdrowia – w 2004 r., pierwszym pełnym roku istnienia NFZ wpłaciliśmy tam 38 mld zł, a w 2025 r. aż niemal sześć razy więcej, bo prawie 220 mld zł – NFZ-owi pieniędzy wciąż tylko brakuje i brakuje (z wyjątkiem krótkiej przerwy podczas tzw. pandemii COVID-19, gdy sporo ich zostało, a to właśnie wtedy powinno ich było brakować).