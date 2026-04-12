Tragedia na Słowacji. Zginął polski pilot

W niedzielę (12 kwietnia) na Słowacji odbyły się międzynarodowe zawody szybowców FCC Gliding. W pewnym momencie doszło do tragedii. W powiecie Martin w rejonie szczytu Borisov w Wielkiej Fatrze zderzyły się dwa szybowce. W jednym z nich znajdowali się obywatele Polski i Czech, a w drugim obywatel Austrii.

"Niestety, obywatel Polski odniósł obrażenia i zginął na miejscu. Na miejscu wciąż są wszystkie służby ratunkowe. Więcej informacji przekażemy, gdy sytuacja na to pozwoli" – przekazała policja w Żylinie. Czech, który znajdował się w tym samym szybowcu, ma obrażenia głowy. Pilot drugiego szybowca nie odniósł obrażeń.

facebook

W niedzielnych zawodach FCC Gliding wzięło udział kilkadziesiąt załóg z różnych krajów. Po tragicznym wypadku, w którym zginął Polak, organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu dalszych konkurencji. Wydarzenie miało potrwać do 23 kwietnia.