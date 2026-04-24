Matka znalazła ciało syna. 13-latek został przysypany ziemią

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (23 kwietnia) wieczorem na terenie żwirowni w pobliżu cmentarza w miejscowości Tarnówka, w powiecie złotowskim, w województwie wielkopolskim. Na miejscu znaleziono ciało 13-latka, który został przysypany ziemią. Pomimo podjęcia działań przez służby ratunkowe, chłopca nie udało się uratować. Trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia – podał lokalny serwis zlotowskie.pl. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury. Odbyły się już pierwsze przesłuchania oraz oględziny miejsca.

– Śledczy skupiają się obecnie na ustaleniu, w jaki sposób doszło do przysypania 13-latka ziemią oraz czy do zdarzenia mogły przyczynić się osoby trzecie – poinformował w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" Damian Pachuc, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

13-latek przysypany ziemią. Ciało znalazła matka

Jak relacjonowała rozgłośnia RMF FM, o zaginięciu 13-latka poinformowała jego rodzina, która rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. Ciało chłopca znalazła jego matka. Według wstępnych ustaleń prokuratury, dziecko bawiło się na terenie składowiska materiałów sypkich, m.in. piachu i żwiru, gdy doszło do tragedii. Na tym etapie postępowania nie ma przesłanek, które wskazywałyby na udział osób trzecich. Na piątek zaplanowano sekcję zwłok 13-latka, która ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn śmierci dziecka.

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał TVP3 Poznań, że chłopiec po powrocie ze szkoły do domu powiedział mamie, że pojedzie hulajnogą do miejscowości Tarnówka, oddalonej od jego domu o kilka kilometrów. Miał się tam spotkać z kolegami. Kiedy po południu nie było z nim kontaktu, jego matka pojechała w to miejsce i zaczęła go szukać. Tam znalazła chłopca, przysypanego hałdą piachu.

Trzy osoby wydobyte z auta w wodzie. Dwie nie żyjąCzytaj też:

Partnerka zmarłego posła zabrała głos. "Policja nie chciała mnie wpuścić"