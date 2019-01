Impas w rozmowach. Minister Zalewska wyszła ze spotkania z nauczycielami

– Tutaj przyszedł cały zarząd, bo te rozmowy są dla nas ważne. Czekamy na panią minister – mówią członkowie ZNP, którzy licznie przybyli do Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie.

"Przed chwilą minister Anna Zalewska opuściła salę, do której zaprosiła dziś związki zawodowe na rozmowy płacowe. Jej zdaniem, jest nas za dużo. Na negocjacje przyjechał Zarząd Główny ZNP. Jesteśmy razem z FZZ gotowi do rozmów, czekamy. Oświatowa Solidarność wyszła z sali razem z minister edukacji" – podaje ZNP na Facebooku.

"Będą nowe propozycje"

Dzisiaj rano minsiter edukacji zapowiedziała, że na spotkanie z nauczycielami przygotowano nowe propozycje, które mają doprowadzić do porozumienia. – Nie spotkalibyśmy się, gdyby nie było nowej propozycji, ale z szacunku dla związków zawodowych, to właśnie one się pierwsze dowiedzą – mówiła w poranku Radia ZET minister edukacji Anna Zalewska.

Dalej minister edukacji mówiła o szacunku dla nauczycieli, którzy jej zdaniem "byli lekceważeni przez jej poprzedników". – Przypominam, że ostatnia podwyżka w 2012 r. była i ona wynosiła trochę powyżej 3%. Przez wiele lat zabierane przywileje i m.in. dodatkowe obowiązkowe za darmo godziny – dodała Zalewska.