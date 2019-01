ZNP podjęło decyzję o wejściu w spór zbiorowy z rządem

– Od 10 stycznia, a więc od dzisiaj, rozpoczynamy procedurę zmierzającą do wszczęcia sporu zbiorowego. To jest początek realizacji ustawy o sporach zbiorowych, zobowiązuje wszystkie ogniwa związkowe, w ramach sporu zbiorowego, do wystąpienia w terminie do 8 lutego 2019 r. do pracodawców z żądaniem podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia – poinformował szef ZNP. W czwartek odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku.

Ostatnim etapem sporu zbiorowego jest strajk generalny. Ma on polegać na powstrzymaniu się od pracy.

Decyzją Zarząd Główny ZNP podjął po kolejnej turze rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Związki domagają się podwyżek płac nauczycieli o tysiąc złotych miesięcznie. Resort przedstawia własne propozycje. Do 28 stycznia jest czas na konsultacje ws. rozporządzenia MEN dot. minimalnych stawek nauczycieli. Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra edukacji w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia, płace zasadnicze nauczycieli wzrosną w 2019 roku, zależnie od stopnia awansu zawodowego, od 121 do 166 zł brutto. Z tabeli, która jest załącznikiem do projektu wynika, że wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (stanowią oni około 96 proc. wszystkich nauczycieli) będzie wynosiło: dla nauczyciela stażysty – 2538 zł brutto (wzrost o 121 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2611 zł (wzrost o 124 zł), nauczyciela mianowanego – 2965 zł (wzrost o 141 zł) i nauczyciela dyplomowanego – 3483 zł (166 zł).

