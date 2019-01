"Poczułem się jak w Auschwitz". Owsiak atakuje Barbarę Pielę

– Trudno winić organizatorów, trudno mówić o złym zabezpieczeniu, to była otwarta scena – mówił Jerzy Owsiak, organizator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę podczas WOŚP w Gdańsk śmiertelnie raniono prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Komentując doniesienia o śmierci prezydenta Gdańska, Jerzy Owsiak poinformował, że rezygnuje z funkcji szefa Fundacji WOŚP.

Owsiak odniósł się do hejtu, jaki go dotyka. – Od 27 lat staczam boje z ludźmi, którzy także mi grozą. Niestety polski wymiar sprawiedliwości i policja nie daje sobie z tym rady (...) Proszę wejść na portal prawicowe, co piszą na mój, co pisze jedna z posłanek – dodał. Owsiak stwierdził, że stosowany wobec niego język często przypomina "faszyzm i nazizm". – Nie będąc już szefem fundacji będę dla niej pracował. Ale nie będę już podejmował żadnych decyzji. Może wyluzują ci, którzy w Polsce dostali otwartą przestrzeń do takich działań. Proszę podać mi wyrok sądowy, który za taki język by skazał. Ja mam taki wyrok. Uznaje się, że ja mówię językiem nienawiści w stosunku do jednej z pań posłanek. Miliard złotych przeznaczonych na służbę zdrowia. Mówi się, że prezydent zginął, bo jesteśmy współautorem tego, co się stało – powiedział inicjator WOŚP.

Inicjator Orkiestry odniósł się także do jednego z odcinków serii "Plastusie", która była emitowana na antenie TVP Info w programie "Minęła 20". W ubiegły czwartek wyemitowano odcinek był poświęcony Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Po jego emisji pojawiły się oskarżenia o antysemityzm. W pierwszej scenie animacji autorstwa Barbary Pieli pojawia się postać symbolizująca prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Najpierw zagląda do pustych skrzyń, a potem sama tworzy lalkę Jurka Owsiaka, która organizuje zbiórkę pieniędzy. Gdy lalka-Owsiak wraca mini-ciężarówką pełną banknotów, na jednym z nich widać gwiazdę Dawida.

– Jeżeli mnie nie będzie, to może wszystkim tym szaleńcom, którzy mają nazistowskie pomysły – z plasteliną włącznie – pani Barbara Piela; uraziła pani bardzo mnie, bardzo mnie pani uraziła. Poczułem się istotnie jak w Auschwitz – i pani to zrobiła – mówił Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej.

Na odpowiedź Barbary Pieli nie trzeba było długo czekać. "Ja p.Owsiaka działalność tylko obnażyłam,a swoimi wypowiedziami on sam siebie dalej obnażał,podobnie jak hejterzy wypisujący tysiące przep. nienawiścią komentarzy" – napisał autorka serii "Plastusie".