Jaśkowiak obrzucony ciastem na sesji rady miasta

Podczas sesji poznańskiej rady miasta jeden z mieszkańców obrzucił ciastem prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Obrady zostały przerwane. Incydent miał miejsce we wtorek podczas Sesji Rady Miasta Poznania.

Jaśkowiak obrzucony ciastem. "Pogrążasz to miasto"

Jak poinformował lokalny "Głos Wielkopolski", gdy prezydent Poznania skończył omawiać raport o stanie miasta, na salę "wpadło parę osób związanych z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów", które miały oznajmić, że wręczają mu wilczy bilet. – Po czym jeden z nich rzucił tortem prosto w twarz prezydentowi Poznania – relacjonuje z sesji Rady Miasta Poznań Paweł Antuchowski, dziennikarz "Głosu Wielkopolskiego".

Bezpośredni sprawca zarzucał politykowi, że chce "oddać mieszkania komunalne prywatnemu deweloperowi". – To jest wotum nieufności Poznaniaków dla prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje – krzyczał mężczyzna, który rzucił tortem. – Pogrążasz to miasto razem ze swoimi prezesikami – słychać było na sali. Na miejsce zdarzenia wezwano policję. Mężczyzna został zatrzymany.

"Hołotę wyprowadzić z urzędu"

Krótkiego komentarza udzielił także prezydent miasta. – Ja słucham mieszkańców, ale są pewne granice – powiedział Jaśkowiak, wychodząc z pomieszczenia. Polityk powiedział, że nie boi się "ani ataku takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem". – Jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję – mówił Jaskowiak.

– Można mieć różne poglądy, ale atak fizyczny na pracownika samorządu i zrobienie tego podczas sesji jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic – oznajmił Jaśkowiak.

We wtorek podczas sesji rady miejskiej ma zostać przegłosowane m.in. absolutorium dla władz samorządu. Jaśkowiak przedstawił w jej trakcie raport o stanie miasta. Do zdarzenia doszło po wystąpieniu samorządowca, w trakcie przedstawiania kolejnych danych statystycznych.

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