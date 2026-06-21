Koronacja Przemysła II
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  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Koronacja Przemysła II

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Przemysl II
Przemysl II Źródło: Wikimedia Commons
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Dziwnie układały się losy dynastii piastowskiej.

Wybitni politycy nie mieli dzieci, nie mogli przekazać potomkom dorobku życia, a miernoty na książęcych tronach cieszyły się narodzinami wielu synów.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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