Zanim minie lato

SIOSTRY GOTUJĄ MAGDALENA M. KRUPA Z D. CHRUZIK I ANNA POPEK Z D. CHRUZIK
Dzisiaj zaproponujemy państwu danie obowiązkowe w sezonie truskawkowym, czyli knedle z truskawkami. Obficie polane palonym masłem z dodatkiem podprażonej bułki tartej lub w wersji bardziej ekskluzywnej – z sosem waniliowym – mogą być one zarówno sycącym daniem, jak i wyśmienitym deserem.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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