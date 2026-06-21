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Zanim minie lato

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Truskawki, zdjęcie ilustracyjne
Truskawki, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Obraz Jill Wellington z Pixabay
SIOSTRY GOTUJĄ MAGDALENA M. KRUPA Z D. CHRUZIK I ANNA POPEK Z D. CHRUZIK

Dzisiaj zaproponujemy państwu danie obowiązkowe w sezonie truskawkowym, czyli knedle z truskawkami. Obficie polane palonym masłem z dodatkiem podprażonej bułki tartej lub w wersji bardziej ekskluzywnej – z sosem waniliowym – mogą być one zarówno sycącym daniem, jak i wyśmienitym deserem.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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