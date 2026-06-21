Zanim minie lato

Dzisiaj zaproponujemy państwu danie obowiązkowe w sezonie truskawkowym, czyli knedle z truskawkami. Obficie polane palonym masłem z dodatkiem podprażonej bułki tartej lub w wersji bardziej ekskluzywnej – z sosem waniliowym – mogą być one zarówno sycącym daniem, jak i wyśmienitym deserem.