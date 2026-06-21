NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Jest taki rysunek, nie pamiętam autora: do arki Noego stoi długa kolejka zwierząt.
Słonie, konie i okonie, ptaki i gady czekają przed wejściem na pokład. Z przodu dwa malutkie robaczki i Noe rzucający pytanie w głąb arki: „Przyszły pluskwy. Co z pluskwami?”.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.