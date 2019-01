"To była moja najtrudniejsza decyzja zawodowa". Stefan W. ma nowego obrońcę

Dotychczas adwokatem Stefana W. był mec. Damian Konieczny. Prawnik złożył jednak wniosek o cofnięcie obrony z urzędu z uwagi na ustanowienie obrońcy z wyboru. Nowym pełnomocnikiem mordercy prezydenta Gdańska został Artur Kotulski. Jak informuje Wirtualna Polska został on ustanowiony obrońcą przez osobę najbliższą Stefanowi W.

W rozmowie z portalem mecenas Kotulski powiedział, że w tej sprawie zwróciła się do niego rodzina sprawcy. Adwokat przyznaje, że decyzja dotycząca obrony Stefana W. nie była dla niego prosta. – To nie jest decyzja, którą podejmuje się w pięć minut. Jeszcze nigdy nie zastanawiałem się tak długo, czy zgodzić się być obrońcą, czy nie. To była moja najtrudniejsza decyzja zawodowa. Trudniejszej jeszcze nie musiałem podejmować – powiedział Wirtualnej Polsce. Mecenas podkreślił, że każdy, bez względu na to, co zrobił, ma prawo do obrony.

Rozmówca portalu wyjaśnił, że decyzja ta była dla niego trudna nie tylko ze względów zawodowych, ale także osobistych, ponieważ nie każdy rozumie jego rolę jako obrońcy w tej sprawie. – Poradzę sobie z tym, to przecież jest mój zawód, który wiąże się z tym, że trzeba występować w sprawach bardzo drastycznych i bulwersujących opinię publiczną – wskazywał.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Sąd Rejonowy w Gdańsku wyraził zgodę na zastosowanie 3-miesięcznego aresztu wobec Stefana W. Sprawca ataku na prezydenta Gdańska usłyszał też zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. 27-latkowi grozi dożywocie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.