Są zarzuty dla szefa ochrony gdańskiego WOŚP

O zatrzymaniu i dwóch zarzutach, które usłyszy szef agencji ochrony, zajmującej się pilnowaniem bezpieczeństwa podczas gdańskiego finału WOŚP, prokuratura poinformowała dziś rano. Niedawno zakończyło się niemal trzygodzinne przesłuchanie Dariusza S.

Z informacji przekazanej dziś przez gdańską prokuraturę wynika, że doszło do próby utrudnienia postępowania. Dariusz S. miał wprowadzić policję w błąd sugerując, że Stefan W., który zaatakował w ubiegłą niedzielę prezydenta Gdańska, posługiwał się plakietką z napisem "media". To właśnie on przekazał policji tę plakietkę twierdząc, że napastnik miał ją na scenie. Zdaniem śledczych, taka sytuacja nie miała miejsca.

Przypomnijmy, że podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy doszło do tragedii w wyniku której zginął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. W czasie tzw. światełka do nieba na scenę wtargnął mężczyzna, który dźgnął nożem włodarza Gdańska. Sprawcą okazał się 27-letni gdańszczanin. Stefan W. trafił do aresztu i usłyszał zarzut zabójstwa.