"Szalona profesor chciała dostać nawet 670 mln zł". Kulisy raportu z AI

Fundacja Marka Polska Think Tank opublikowała dokument "Polaków Portret Własny. Raport z badań DNA marki Polska". Badania i opracowanie wyników zleciło w ramach zadania publicznego Ministerstwo Sportu i Turystyki, przekazując na ten cel 200 tys. zł. Teraz jednak resort odcina się od dokumentu.

Pracami kierowała Barbara Mróz-Gorgoń, która 31 lipca została powołana na funkcję pełnomocnik rządu ds. promocji marki Polski w randze sekretarz stanu. Dokument jest prezentowany przez autorkę jako "pierwsze tak kompleksowe badania o tym, kim jesteśmy, jakie wartości kształtują nasz wizerunek i jak widzimy potencjał Polski".

Mróz-Gorgoń przyznała się do korzystania z AI

Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń przyznała na antenie Polsat News, że raport powstał przy użyciu sztucznej inteligencji.

– Ten raport był efektem czegoś, co w nauce nazywa się work in progress. (...) To jest dokument, który traktuje pracę w procesie. Dokument nie był nigdzie prezentowany. Prezentacja była prezentowana na Akademii Leona Koźmińskiego przy udziale połowy świata akademickiego, ale też przedstawicieli rządu i wielu studentów – powiedziała przedstawicielka Fundacji Marka Polska.

Jak zaznaczyła: "Dokument nigdy nie powinien pojawić się w przestrzeni publicznej". – Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że biję się w piersi, wykorzystywałam AI – dodała.

Mentzen: Dlatego nie wolno podnosić podatków

Współlider Konfederacji Sławomir Mentzen zwrócił uwagę w mediach społecznościowych, że dr hab. Barbara Mróz Gorgoń mogła otrzymać jeszcze większe środki.

"Te 200 tysięcy zł za raport z AI to miał być dopiero początek. Nasza szalona profesor chciała dostać nawet 670 mln zł na realizację tej wymyślonej przez AI strategii!" – napisał prezes partii Nowa Nadzieja na portalu X.

Jak stwierdził Mentzen: "Dlatego nie wolno podnosić podatków. Niech rząd najpierw przestanie marnować nasze ciężko zarobione pieniądze na bzdury!".

W opublikowanym przez niego dokumencie czytamy, że szacunkowy budżet operacyjny strategii na lata 2026-2028 "wynosi 520–670 mln zł i obejmuje mechanizmy zapewniające przejrzystość, kontrolę oraz elastyczność alokacji środków".

Jak wskazują autorzy opracowania, odnosząc się do modelu zarządzania: "aby zapewnić trwałość działań niezależnie od cykli wyborczych, zaproponowano nowy ład instytucjonalny:

– Biuro Marki Polska (BMP) – centralna jednostka operacyjna i koordynująca działania międzyresortowe,

– Rada Programowa – ciało eksperckie z 6-letnią kadencją, gwarantujące ciągłość strategiczną i ochronę rdzenia strategii przed zmianami politycznymi.

– Mechanizmy ochrony – zakaz arbitralnych zmian tożsamości i wartości marki w trakcie obowiązywania strategii".

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