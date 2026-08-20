"Oszustka". Poseł składa zawiadomienie
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"Oszustka". Poseł składa zawiadomienie

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Poseł Konfederacji Przemysław Wipler
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler Źródło: PAP / Albert Zawada
Opłacony z publicznej kasy raport "Polaków Portret Własnych” został stworzony przy udziale AI za... 200 tys. zł. Poseł Konfederacji Przemysław Wipler zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury.

Fundacja Marka Polska Think Tank opublikowała dokument "Polaków Portret Własny. Raport z badań DNA marki Polska". Badania i opracowanie wyników zleciło w ramach zadania publicznego Ministerstwo Sportu i Turystyki, przekazując na ten cel 200 tys. zł. Teraz jednak resort odcina się od dokumentu.

Pracami kierowała Barbara Mróz-Gorgoń, która 31 lipca została powołana na funkcję pełnomocnik rządu ds. promocji marki Polski w randze sekretarz stanu. Dokument jest prezentowany przez autorkę jako "pierwsze tak kompleksowe badania o tym, kim jesteśmy, jakie wartości kształtują nasz wizerunek i jak widzimy potencjał Polski". Za analizę odpowiada Fundacja Marka Polska Think Tank oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się spekulacje, iż raport został wygenerowany przez AI. Na kolejnych stronach nie brakuje zupełnie kuriozalnych błędów. W jednym miejscu czytamy np. że Katowice leżą na "północnym centrum" Polski.

Mróz-Gorgoń: Biję się w piersi

Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń odniosła się do zarzutów na antenie Polsat News.

– Ten raport był efektem czegoś, co w nauce nazywa się work in progress. (...O To jest dokument, który traktuje pracę w procesie. Dokument nie był nigdzie prezentowany. Prezentacja była prezentowana na Akademii Leona Koźmińskiego przy udziale połowy świata akademickiego, ale też przedstawicieli rządu i wielu studentów – powiedziała przedstawicielka Fundacji Marka Polska.

Jak zaznaczyła: "Dokument nigdy nie powinien pojawić się w przestrzeni publicznej". – Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że biję się w piersi, wykorzystywałam AI – dodała.

Wipler: Potworna katastrofa wizerunkowa rządu

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

"Potworna katastrofa wizerunkowa rządu. Pani Barbara Mróz-Gorgoń to oszustka, wyłudzaczka środków publicznych i krętacza. I ona odpowiada z budowy marki Polska. W sumie w rządzie Donalda Tuska jest to spójne i ma głęboki sens" – napisał parlamentarzysta.

Wipler zapowiedział podjęcie działań. "Składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez nią i urzędników, którzy zapłacili za ten 'raport' 200 000 złotych" – poinformował polityk.

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Źródło: X / Polsat News, DoRzeczy.pl
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