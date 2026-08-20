Ministerstwo odcina się od kontrowersyjnego raportu. "Nie ze środków resortu"

Polacy mówią po mandaryńsku, a Katowice leżą w "północnym centrum" kraju. Takie treści prezentuje raport "Polaków Portret Własny", który opłaciło Ministerstwo Sportu i Turystyki. "Polska marka narodowa: raport z badań percepcji i autopercepcji" to dokument, na którym widnieje logo resortu. Autor jest prezentowany przez autorkę, Barbarę Mróz-Gorgoń jako "pierwsze tak kompleksowe badania o tym, kim jesteśmy, jakie wartości kształtują nasz wizerunek i jak widzimy potencjał Polski". Za analizę odpowiada Fundacja Marka Polska Think Tank oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się spekulacje, iż raport został wygenerowany przez AI. Na kolejnych stronach nie brakuje zupełnie kuriozalnych błędów. W jednym miejscu czytamy np. że Katowice leżą na "północnym centrum" Polski. W innym miejscu czytamy, że młode pokolenie Polaków (95 procent!) mówi płynnie po angielsku, a dodatkowo powszechna jest znajomość niemieckiego, francuskiego czy mandaryńskiego.

Co więcej składnia zastosowana w raporcie bywa nieraz niepoprawna. W niektórych częściach tekstu pojawiają się nie tylko anglicyzmy, ale wprost słowa w obcym języku, mimo że struktura wywodu w żaden sposób tego nie usprawiedliwia. Jeden z fragmentów publikacji wygląda następująco: "HIPOTEZA PSYCHOLOGICZNA: To wskazuje na SYNDROM IMPOSTORA na POZIOMIE NARODOWYM – Despite RZECZYWISTYCH OSIĄGNIĘĆ, BRAK WEWNĘTRZNEGO PRZEKONANIA o SWOJEJ WARTOŚCI".

Resort odcina się od raportu

Ministerstwo Sportu i Turystyki twierdzi, że nie wyłożyło środków na projekt. W komunikacie wskazano, że nie był przedmiotem zamówienia, ani nie stanowił realizacji żadnej umowy, której stroną było Ministerstwo Sportu i Turystyki.

"MSiT podpisało umowę z wykonawcą (tj. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy) podstartegii turystycznej Marka Polska. Wykonawca został wybrany w ramach konkursu po złożeniu stosownej oferty. Głównym przedmiotem umowy było przygotowanie obszernego opracowania 'Strategia Marki Polska', a także przeprowadzenie badań (wywiadów pogłębionych, badań focusowych, warsztatów Design Thinking), organizacja konferencji 'Przyszłość Marki Polska', organizacja warsztatów eksperckich i paneli dyskusyjnych oraz udziału ekspertów w tworzeniu podstrategii. Wykonawca przedstawił sprawozdanie z realizacji umowy wraz z dowodami realizacji poszczególnych punktów. MSiT przyjęło rozliczenie umowy na poziomie 179 738,19 zł. Przedstawiony na Platformie X raport nie stanowił części umowy, ani nie był przedłożony w ramach sprawozdania. Do MSiT nie wpłynęła prośba o użycie logotypu, a informacja, że raport realizowany jest ze środków MSiT jest nieprawdziwa" – przekazano w oświadczeniu.

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