Gigantyczna kompromitacja Mróz-Gorgoń. Mentzen zabrał głos

W czwartek pojawiły się szokujące informacje o działaniach Barbary Mróz-Gorgoń – Pełnomocnik Rządu ds. promocji marki Polski. Jest poważne podejrzenie, że podatnicy sfinansowali zawierający poważne błędy raport, który... przynajmniej częściowo wygenerowała sztuczna inteligencja. Pracami kierowała właśnie Mróz-Gorgoń, która pod koniec lipca została powołana na funkcję w rządzie.

Absurdalne treści w raporcie "Polaków portret własny". Wygenerowany przez AI?

Uwagę na sprawę zwrócił Sebastian Meitz z Instytutu Sobieskiego, który w obszernej serii wpisów na portalu X przybliżył treść raportu. Chodzi o publikację "Polaków portret własny – Część I. Raport o DNA marki Polska – perspektywa wewnętrzna", który przez autorów jest prezentowany jako "pierwsze tak kompleksowe badania o tym, kim jesteśmy, jakie wartości kształtują nasz wizerunek i jak widzimy potencjał Polski". Za raport odpowiada Fundacja Marka Polska Think Tank oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

Jak się okazuje, na kolejnych stronach roi się od zupełnie kuriozalnych błędów. Napisano np. że Katowice leżą na "północnym centrum" Polski. W innym miejscu dowiadujemy się, że młode pokolenie Polaków (95 procent!) mówi płynnie po angielsku, a dodatkowo powszechna jest znajomość niemieckiego, francuskiego czy mandaryńskiego. Ponadto składnia zastosowana w raporcie jest niekiedy kompletnie kuriozalna i niepoprawna. W niektórych częściach tekstu pojawiają się nie tylko anglicyzmy, ale wprost słowa w obcym języku, mimo że struktura wywodu w żaden sposób tego nie uzasadnia. Są też – delikatnie mówiąc – nieścisłości w bibliografii i przypisach.

Mentzen: Markę Polski budują Polacy

Powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polska od początku budziło poważne kontrowersje. Wskazywano, że nie trzeba tworzyć nowych stanowisk urzędniczych, żeby promowały Polskę, między innymi dlatego, że nie jest to akurat w zakresie zadań, jakimi powinni się zajmować.

Po pojawieniu się doniesień o raporcie, głos zabrał jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

"Markę Polski budują konsekwentnie od lat sami Polacy. To dzięki Polakom w Polsce jest czysto, bezpiecznie, ładnie i coraz nowocześniej" – napisał ekonomista.

"To Polacy budują gospodarkę, rozwijają firmy, tworzą dobrobyt. To Polacy promują naszą kuchnię, sztukę i sport" – dodał.

"Wszystko co się w Polsce udało, jest zasługą Polaków" – podkreślił Mentzen.

"Rząd jedynie w tym przeszkadza. No i zatrudnia niekompetentnych urzędników, którzy za setki tysięcy złotych robią absurdalne raporty w AI" – dodał.

"Dlatego podatki powinny być niskie i proste, żeby rząd nie miał pieniędzy na raporty stworzone w AI za 200 tysięcy złotych!" – podsumował Mentzen.

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