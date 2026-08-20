Ten spot miał promować Polskę, a wywołał burzę. "Ile to kosztowało?", "Czas na zwolnienia"

Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg, Lech Wałęsa, Maryla Rodowicz i Anja Rubik znaleźli się w gronie twarzy nowej międzynarodowej kampanii Polskiej Organizacji Turystycznej. Projekt "Poland. More than you expected" ma zachęcić zagranicznych turystów do odkrywania Polski i przełamywać stereotypy dotyczące naszego kraju.

Pierwszy opublikowany spot spotkał się jednak z falą krytyki. Internauci zwracają uwagę, że film właściwie nie pokazuje Polski i ogranicza się do promocji... celebrytów, a nie kraju.

"Fajnie, że długa i wieloletnia tradycja marnowania ogromnych kwot kasy na promowanie Polski kontynuuje się nieustannie" – stwierdził jeden z internautów w komentarzu pod nagraniem na platformie X. "To wygląda jak promocja pierwszego lepszego miasta na Zachodzie + promowanie celebrytów. Co to ma z Polską wspólnego?" – pyta następny. "Kolejne publiczne pieniądze wyrzucone w błoto" – wskazuje kolejny.

"Chyba wszystko co bylo do powiedzenia na temat tego czegoś zostało juz powiedziane. Teraz czas na zwolnienia z pracy" – komentuje Witold Repetowicz.

"Komuś tu naprawdę zabrakło fantazji lub talentu. Nie idźmy tą drogą przez kolejnych 6 odcinków please… jest jeszcze szansa z niej zawrócić" – napisała poseł Izabela Bodnar.

"Niesamowite, że w 2026 r. nadal wydajemy miliony na „spoty” promocyjne kraju, w których nie ma żadnej opowieści, nic angażującego, żadnego zaskoczenia – ale są za to twarze celebrytów. A można było zrobić konkurs dla młodych artystów i zaoferować im stypendia. Zbyt proste" – stwierdził Marcin Makowski, były publicysta.

Kosztowna kampania. Zaplanowano trzy spoty

Kampania wystartowała jednocześnie na pięciu zagranicznych rynkach: w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Jej budżet wynosi 7 mln zł, a działania promocyjne zaplanowano do grudnia 2026 r.

Głównym motywem kampanii jest pozytywne zaskoczenie. Jak wynika z badań wykorzystanych przez POT, osoby, które odwiedziły Polskę, często oceniają ją lepiej, niż zakładały przed przyjazdem. Organizacja chce wykorzystać ten efekt i pokazać zagranicznym odbiorcom Polskę wykraczającą poza najbardziej oczywiste skojarzenia.

W ramach kampanii przygotowano trzy główne spoty wideo oraz krótsze materiały przeznaczone przede wszystkim do internetu i mediów społecznościowych.

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