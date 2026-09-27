300 zł na wypoczynek. Rusza nowy program turystyczny

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna przygotowuje program, który ma zachęcić Polaków do wypoczynku na Warmii i Mazurach. Czek będzie miał formę elektronicznego kodu przypisanego do konkretnej osoby.

Jego wartość wyniesie 300 zł, a pieniądze będzie można przeznaczyć na jeden pobyt w obiekcie uczestniczącym w programie. Warunkiem skorzystania z dofinansowania będą co najmniej dwa noclegi.

Czek będzie można wykorzystać wyłącznie w terminie przypisanym do danej tury programu.

Jak dostać 300 zł na nocleg?

O czek mogą ubiegać się wszyscy pełnoletni Polacy. Osobną, dodatkową pulę przewidziano dla osób, które ukończyły 60 lat, oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Wnioski będą składane za pośrednictwem strony czekwarmiamazury.pl. Znajduje się tam również lista 234 obiektów noclegowych uczestniczących w przedsięwzięciu.

Istotna jest zasada dotycząca rezerwacji. Trzeba jej dokonać bezpośrednio w hotelu, pensjonacie lub innym wybranym obiekcie – telefonicznie, mailowo albo za pomocą udostępnionego przez niego formularza. Oznacza to, że przy korzystaniu z czeku należy pominąć popularne zewnętrzne serwisy rezerwacyjne.

Trzy terminy. Pierwszy nabór już 29 września

Program podzielono na trzy tury. Pierwszy okres wykorzystania czeków rozpocznie się 30 września i potrwa do 18 października 2026 roku, natomiast rozpatrywanie wniosków ma ruszyć już 29 września.

Druga tura obejmie pobyty od 20 października do 8 listopada, a nabór rozpocznie się 19 października.

Trzecia możliwość uzyskania czeku pojawi się 10 listopada. Także w tym przypadku okres rozpatrywania wniosków i wykorzystania wsparcia ma obejmować 20 dni.

Warto więc zwrócić uwagę nie tylko na moment składania wniosku, ale również na termin, w którym dany czek będzie można wykorzystać.

"Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny" jest częścią szerszego przedsięwzięcia wspieranego finansowo przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całkowity budżet wynosi około 4 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodzi z ministerialnej dotacji. Projekt ma wspierać turystykę w regionach przygranicznych, które odczuły skutki sytuacji geopolitycznej. Organizatorzy wskazują m.in. na spadek liczby odwiedzających, ograniczenie inwestycji oraz pogorszenie wizerunku tych obszarów jako miejsc wypoczynku.