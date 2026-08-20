"Chleb żytni – tradycyjna chlebowość". Zychowicz cytuje absurdy z raportu

W czwartek pojawiły się bardzo poważne podejrzenia jeśli chodzi o działania Barbary Mróz-Gorgoń – Pełnomocnik Rządu ds. promocji marki Polski. Chodzi o to, że być może podatnicy sfinansowali zawierający poważne błędy raport, który... przynajmniej częściowo wygenerowała sztuczna inteligencja. Pracami miała kierować właśnie Mróz-Gorgoń, która pod koniec lipca została powołana na funkcję w rządzie. Na razie Mróz-Gorgoń nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła, kiedy padło publiczne pytanie Sebastiana Meitza w tej sprawie.

Meitz – ekspert z Instytutu Sobieskiego w obszernej serii wpisów na portalu X przybliżył treść raportu. Mowa o publikacji "Polaków portret własny – Część I. Raport o DNA marki Polska – perspektywa wewnętrzna" Jak się okazuje, na kolejnych stronach roi się od dziwnych błędów. Ponadto składnia zastosowana w raporcie jest niekiedy kompletnie kuriozalna i niepoprawna. Są też – delikatnie mówiąc – nieścisłości w bibliografii i przypisach.

Absurdalne sformułowania w raporcie "Polaków portret własny"

Po lekturze raportu głos zabrał Piotr Zychowicz. Publicysta i pisarz historyczny oraz autor jednego z największych youtubowych kanałów w Polsce – "Historia realna", zwrócił uwagę na język, jakim napisany jest raport.

"Jest to jakaś kuriozalna, korporacyjna i niegramatyczna polszczyzna pełna anglicyzmów, błędów i dziwacznych słów" – napisał, wskazując kilka przykładów.

"Polska ma GŁĘBOKIE ZAKORZENIENIE w historii sufferingu"

"W erze FATIGUE KONSUMENCKIEJ"

"To wskazuje na SYNDROM IMPOSTORA na POZIOMIE NARODOWYM – Despite RZECZYWISTYCH OSIĄGNIĘĆ"

"MATKA POLSKA – Matka opiekuńcza, silna, poświęcająca się rodzinie: Archetyp «OPIEKUNKI"»i «GUARDIANKI»"

"reżyserowie znani na całym świecie"

"Konsumenci na całym świecie preferują AUTENTYCZNE, a NIE «POLISHED» marki."

"Respondenci zauważali CIEKAWĄ DYSONANCJĘ"

"HEJTERCY w mediach społecznych"

"Chleb żytni – tradycyjna chlebowość".

Zychowicz: Panie premierze, pora kończyć tę komedię

Zychowicz podkreślił się, że jeśli rzeczywiście podatnicy opłacili to przedsięwzięcie, to doszło do skandalu. Zaznaczył też, że do realnego promowania Polski nie jest potrzebna rządowa pełnomocnik. Jego zdaniem premier Tusk nie powinien zwlekać z dymisjami.

"To, że taki "dokument" ma na okładce Orła Białego jest po prostu kompromitujący. Jeżeli potwierdzi się, że na ten "raport" poszło blisko 200,000 złotych z kieszeni polskiego podatnika — będziemy mieli do czynienia ze skandalem" – napisał historyk.

"Po obejrzeniu pierwszej publicznej wypowiedzi pani Barbary Mróz-Gorgoń, każdy kto potrafi racjonalnie myśleć mogł przewidzieć, że to skończy się czymś podobnym" – dodał.

"Kluczowe jest jednak coś innego. Polska nie potrzebuje "pełnomocnika rządu do spraw promocji marki". Polska będzie miała mocną markę jeżeli będzie silnym, poważnym krajem" – podkreślił Zychowicz.

"Zatrudnienie pani Basi i jej koleżanek na pewno nie przyczyniło się do osiągnięcia tego celu. Panie premierze, pora kończyć tę komedię" – zaapelował.

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