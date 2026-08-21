"Won". Ostre słowa Zajączkowskiej-Hernik

Z danych Sotrendera za lipiec 2026 roku wynika, że najszybciej rosnącym profilem na Facebooku była strona Mamiko, która może się pochwalić 54 tys. nowych obserwatorów. Na drugim miejscu znalazła się Telewizja Polska z 52 tys. nowych obserwujących. Trzecie miejsce przypadło natomiast deputowanej do Parlamentu Europejskiego Ewie Zajączkowskiej-Hernik. Europosłance Konfederacji przybyło 42 tys. followersów.

Zajączkowska-Hernik: Docieramy do ludzi, którzy na co dzień nie interesują się polityką

Zajączkowska-Hernik odniosła się do wyniku w mediach społecznościowych.

"Taka sytuacja. Jesteśmy w TOP3 najszybciej rosnących profili na całym polskim Facebooku, nie tylko politycznym!" – napisała na portalu X europosłanka.

Ostre słowa padły pod adresem rządzących elit politycznych. "To pokazuje, że wspólnymi siłami wykraczamy poza bańkę polityczną i docieramy również do ludzi, którzy na co dzień nie interesują się takimi tematami. Jestem z tego szczególnie dumna! W obliczu przyszłorocznych wyborów to bardzo ważne, żebyśmy trafiali z naszym przekazem do milionów Polaków chcących po prostu chcą żyć w szanującym się, podmiotowym państwie, które nie gnębi własnym obywateli, tylko pozwala im się rozwijać i dba o ich bezpieczeństwo!" – podkreśliła polityk Konfederacji. "O to będziemy walczyć w nadchodzących wyborach – won z rządzącymi pseudoelitami, które doją nasze państwo. Najwyższy czas, żeby to interes zwykłych ludzi był na wierzchu!" – dodała Ewa Zajączkowska-Hernik.

Europosłanka Konfederacji: Idziemy po lepszą Polskę

Deputowana do Parlamentu Europejskiego zwróciła się bezpośrednio do swoich obserwatorów.

"Dziękuję Wam za to fantastyczne wsparcie, które odczuwam każdego dnia i bez którego takie wyniki nie byłyby możliwe. Jesteśmy w tym wszyscy razem i idziemy po lepszą Polskę dla nas i przyszłych pokoleń!" – napisała polityk Konfederacji.

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