Zajączkowska-Hernik uderza w Biedronia. "Trzeba mieć kisiel w głowie zamiast mózgu"

We wtorek Parlament Europejski debatował nad akcesją Ukrainy do UE.

Zajączkowska-Hernik podarła flagę banderowców

Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, w swoim wystąpieniu nawiązała do rzezi wołyńskiej.

– Piłowanie ludzi żywcem, rozpruwanie brzuchów ciężarnych kobiet, nadziewanie dzieci na widły – tak UPA mordowała Polaków, Żydów, Czechów, Ormian i samych Ukraińców. A dziś Zełenski nadaje jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA", buduje państwowy panteon i ogłasza, że Ukraina sama będzie sobie wybierać bohaterów. Szkoda, że wybiera ich spośród nazistów – mówiła.

Polityk Konfederacji zauważyła, że "gdyby Niemcy nazwali jednostkę bohaterami SS i stawiali pomniki Hitlerowi, Himmlerowi, Goebbelsowi i Eichmannowi, czy zaprosilibyście ich do Unii?". – Nie. Nazwali byście ich neonazistami. I słusznie – dodała. Podkreśliła przy tym, że "nie ma moralnej różnicy między czczeniem SS a czczeniem UPA".

– Ten sam kult siły, ta sama nienawiść etniczna. Raport o Ukrainie milczy na ten temat. To cisza, która morduje pamięć ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich po raz drugi – mówiła.

Ewa Zajączkowska-Hernik stwierdziła, że "marsz Ukrainy do Europy z ludobójcami to hańba".

– Jako Polacy nigdy nie powinniśmy zgodzić się na wejście Ukrainy do Europy. Precz z banderowskim nazizmem – powiedziała.

Na zakończenie swojego wystąpienia podarła czerwono-czarną flagę.

Kuriozalny komentarz Biedronia

Robert Biedroń, europoseł Lewicy, komentując gest Ewy Zajączkowskiej-Hernik, napisał na platformie X: "Rozumiem dlaczego podarła tę flagę. UPA, oprócz zabijania Polaków, walczyła też z ruskimi Sowietami. Putin musi być z niej dumny".

Zajączkowska-Hernik odpowiada Biedroniowi

Na wpis Roberta Biedronia zareagowała Ewa Zajączkowska-Hernik.

"Trzeba mieć kisiel w głowie zamiast mózgu, żeby wysnuć taki wniosek. Biedroniowi wszystko kojarzy się z Putinem, tak jak Biedroń wszystkim kojarzy się z biciem matki" – napisała eurodeputowana Konfederacji.

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