"W ilościach hurtowych". Żurek skomentował nowe zarzuty wobec Brauna

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, odniósł się do nowych zarzutów, które usłyszał Grzegorz Braun.

Żurek skomentował nowe zarzuty wobec Brauna

"Wydaje się, że pan europoseł uznał, iż zarzuty prokuratorskie najlepiej przyjmować w ilościach hurtowych. Cztery nowe dzisiaj, siedem w poprzednim akcie oskarżenia – przy takim tempie rozbudowy tego specyficznego portfolio, niedługo zacznie mu brakować artykułów w Kodeksie karnym" – napisał na platformie X.

Waldemar Żurek ocenił, że "prokuratura po prostu robi swoje". "Konsekwentnie, bez taryfy ulgowej i bez oglądania się na polityczne krzyki. Nikt, kto z taką determinacją uderza w autorytet Państwa Polskiego, nie może liczyć na to, że cokolwiek rozejdzie się po kościach" – dodał.

Grzegorz Braun usłyszał kolejne zarzuty

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny, udostępnił komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Czytamy w nim, że w 20 sierpnia ogłoszono zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi, który jest podejrzany o to, że: w dniu 30 kwietnia 2025 roku na Placu Wolności w Białej Podlaskiej, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, wykazując wyzywającą postawę wobec posiadacza rzeczy ruchomej oraz wobec innych osób, zabrał w celu przywłaszczenia ukraińską flagę, wystawioną publicznie na balkonie budynku Urzędu Miasta Biała Podlaska, powodując tym stratę w kwocie 20,00 zł na szkodę gminy miejskiej Biała Podlaska, to jest o przestępstwo z art. 278 § 3a kodeksu karnego.

Ponadto, jak napisał prok. Piotr Antoni Skiba, Grzegorz Braun jest podejrzany też o to, że "w dniu 6 maja 2025 roku przy ulicy Powstańców 30 w Katowicach, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, wykazując wyzywającą postawę wobec posiadacza rzeczy ruchomej oraz wobec innych osób, zabrał w celu przywłaszczenia flagę Unii Europejskiej, wystawioną w holu Ministerstwa Przemysłu, powodując tym stratę w kwocie 388,00 złotych na szkodę Ministerstwa Przemysłu, to jest o przestępstwo z art. 278 § 3a kodeksu karnego".

"W dniu 11 czerwca 2025 roku w holu głównym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy ulicy Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie zniszczył cudze rzeczy w postaci 10 barwnych plansz na podkładzie z polichlorku winylu, składających się na poświęconą osobom LGBT+ wystawę pod tytułem Jest nas więcej! Sprowokuj z nami równość, powodując tym stratę w kwocie 3690,00 złotych na szkodę Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, to jest o przestępstwo z art. 288 § 1 kodeksu karnego" – to kolejny zarzut wobec europosła.

Następny zarzut wobec Grzegorza Brauna brzmi: "w dniu 28 kwietnia 2025 roku przy ulicy Wał Miedzeszyński 646 Warszawie za pomocą środków masowego komunikowania pomówił Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie akcji społecznej Żonkile o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego rodzaju działalności – w ten sposób, że w trakcie transmitowanej na żywo w telewizjach oraz w sieci internet debaty kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wygłosił wypowiedź zawierająca określenie żydowski żonkil – znak hańby i podległości, to jest o przestępstwo z art. 212 § 2 kodeksu karnego".

"Podejrzany odmówił składania wyjaśnień na tym etapie postępowania. Złożył wniosek o wyznaczenie kolejnego terminu przesłuchania, do którego chce się przygotować ze swoim głównym obrońcą. Prokurator referent uwzględnił ten wniosek. Ponadto obrońca złożył wniosek o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania" – czytamy w komunikacie.

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