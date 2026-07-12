Sonos Move 2

Potężny, czysty dźwięk, eleganckie, minimalistyczne wzornictwo, odporność na imprezowe warunki oraz bardzo dobra bateria – to największe zalety najbardziej zaawansowanego głośnika amerykańskiej marki Sonos.
Wprawdzie nie jest to nowość, ale wciąż model ten uwzględniany jest w rankingach najlepszych głośników przenośnych.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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