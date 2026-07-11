"Ograniczanie niezależności dziennikarskiej". Torbicka o odejściu z TVP

W marcu 2016 roku, po 31 latach pracy, Grażyna Torbicka odeszła z Telewizji Polskiej. Przez wiele lat prowadziła w TVP2 magazyn "Kocham kino", a także różne wydarzenia artystyczne i gale transmitowane na antenach TVP. W rozmowie z Wirtualną Polską, dziennikarka ujawniła, dlaczego podjęła taką decyzję. Teraz w rozmowie z "Newsweekiem" wyjaśniła, co przesądziło o tej decyzji.

W najnowszym wywiadzie Torbicka wróciła do wydarzeń sprzed dekady. Jak wspominała, wszystko zmieniło się po emisji jednego z wydań programu "Kocham kino", którego była gospodynią od 1994 r. "To było naturalne w sytuacji, która zaistniała. Oglądałam w domu 'Kocham kino', mój autorski program, i nagle zobaczyłam, że bez konsultacji ze mną została do niego dołączona dyskusja o filmie 'Ida' Pawła Pawlikowskiego. Taka ingerencja i takie ograniczanie niezależności dziennikarskiej były dla mnie zaskoczeniem" – mówi.

"Nigdy wcześniej"

Dziennikarka podkreśliła, że przez lata pracy w Telewizji Polskiej, mimo zmieniających się władz i kolejnych ekip rządzących, nikt nie ingerował w tematykę jej programów. "Kultura zawsze może być narzędziem propagandy, oczywiście, ale, jak mówię, nigdy wcześniej nie miałam sytuacji, żeby w jakikolwiek sposób ingerowano w tematy, które podejmuję, czy to w programie 'Kocham kino', który robiłam przez 20 lat, czy w innych moich programach" – dodała.

Grażyna Torbicka przyznała, że rozstanie z miejscem pracy, z którym była związana przez wiele lat, stanowiło dla niej dużą zmianę na różnych płaszczyznach. Jednocześnie podkreśliła, że ten moment okazał się przełomowy – stał się impulsem do działania i realizacji zawodowych planów. Zdecydowała się na własną działalność i zaangażowała się w rozwój dwóch znaczących przedsięwzięć, w tym Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym.