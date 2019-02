Nowa funkcja byłego kandydata na prezydenta Polski

W latach 2006-2018 Jarubas pełnił funkcję marszałka województwa świętokrzyskiego. W roku 2012 został mianowany na stanowisko wiceprezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. I to właśnie PSL w wyborach prezydenkich w 2015 roku wystawiło Jarubasa jako swojego kandydata na prezydenta kraju. W pierwszej turze wyborów polityk zajął 6. miejsce, uzyskując 1,6 proc. głosów.

Jak informuje portal Onet, Adam Jarubas będzie teraz pracował w Urzędzie Miasta w Starachowicach. Prezydent Marek Materek mianował go na stanowisko konsultanta do spraw społecznych. – Chciałem, aby dołączył do naszego zespołu dlatego, że dysponuje ogromną wiedzą i doświadczeniem w zakresie pracy samorządu i funduszy europejskich. Cieszę się, że marszałek przyjął moją propozycję i dołączy do grona współpracowników naszego urzędu. Dla Starachowic to ogromna szansa. Pozyskanie do współpracy tak doświadczonego samorządowca jest dla nas olbrzymim wzmocnieniem w realizacji miejskiej polityki ukierunkowanej na rozwój naszego miasta – Onet cytuje prezydenta Starachowic.

Znane są także szczegóły zatrudnienia Jarubasa. Ma być zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną. Będzie pracował w urzędzie 3-4 dni w tygodniu, a jego zarobki wyniosą około 6 tys. zł netto.