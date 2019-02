"Pawełku, proszę Cię nie bierz tabletek pobudzających przed programem". Liroy ostro odpowiada Kukizowi

Paweł Kukiz był dziś gościem porannej Roberta Mazurka w porannej rozmowie RMF FM. Lider Kukiz'15 wykluczył współpracę przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego ze środowiskami narodowymi i partią Janusza Korwin-Mikkego. – Po za tym, tak egzotyczna koalicja, gdzie Liroy występuje obok Kai Godek, to już lekka schizofrenia – dodał.

Na słowa te odpowiedział wymieniony przez Kukiza Piotr Liroy-Marzec. – I kto to mówi? To mówi Paweł Kukiz. Jakbym miał przytaczać jego towarzystwo, to byśmy się rozśmieszyli. To jest bardzo nieodpowiedzialne ze strony Pawła. Pawełku, proszę Cię nie bierz tabletek pobudzających przed przyjściem do programu, bo to się tak kończy – mówił w programie "Bierzyński na żywca" poseł z Kielc.

– Jeżeli chcesz zrobić brzydkiego do własnego łóżka, to naprawdę nie wciągaj całej reszty w to. Opamiętaj się i nie bądź na smyczy tych wszystkich ludzi, którzy próbują Tobą manipulować – apelował Liroy-Marzec. – W ustach Pawła Kukiza jest to śmieszne – ocenił poseł. Jak podkreślił, to przecież nie kto inny jak on mówił o konieczności łączenia się mimo różnic światopoglądowych dla dobra obywateli. – Jeżeli coś takiego teraz mówi Paweł Kukiz, to ja pytam: Paweł co się z Tobą stało? Co się z Tobą stało, że tego typu łączenie Cię wkurza? Może to dlatego, że nie potrafiłeś nigdy pozwolić na to, żeby tacy ludzie siedli przy stole i prowadzili normalną dyskusję. Ty miałeś z tym problem – dodał.