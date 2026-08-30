Prywatnie, ale publicznie

GWIAZDOBZDUR Trener fitness i zawodnik MMA Akop Szostak lubi dzielić się w Internecie głębokimi przemyśleniami na temat życia i miłości.
Nie tylko przemyśleniami, lecz także szczegółami „prywaty”. Po rozstaniu z żoną szybko wszedł w nowy związek, a zaręczyny nastąpiły jeszcze szybciej. W podobnym tempie Akop zakończył relację z Michaliną, jednak nie próżnował. Niemal natychmiast pokazał na Instagramie nową ukochaną, Aleksandrę. Nie trzeba było długo czekać, a para… wzięła ślub w Las Vegas.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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