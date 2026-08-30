Znaj pana!

MOJA PÓŁKA Jego życie to gotowy scenariusz na wspaniały film o człowieku, który brylował na salonach, uwodził piękne kobiety, balował i polował, odziedziczył majątek, który pomnożył, żeniąc się z córką ówczesnego „króla kolei”, a następnie przehulał wszystko.

Stracił wtedy Samoklęski, perłę ziemi lubartowskiej, przegrywając w pokera w 1894 r. w petersburskim Yacht Clubie 400 tys. rubli z wielkim księciem Borysem Włodzimierzowiczem, stryjecznym bratem cara. Podobno miał cztery króle, podczas gdy książę – karetę asów.