Kłótnia o leżak zakończyła się śmiercią. Tragedia na plaży w Grecji

Do awantury doszło w niedzielę rano (20 września). 76-letni mężczyzna, któremu towarzyszyła 21-letnia kobieta, miał pokłócić się z 82-latkiem o miejsce na plaży. Wkrótce między mężczyznami doszło do szarpaniny. W jej trakcie 82-latek upadł i doznał zatrzymania krążenia.

Na miejscu rozpoczęto reanimację, wykorzystując m.in. defibrylator. Mężczyznę przewieziono następnie do szpitala w Vouli, gdzie zmarł mimo podjętych prób ratowania życia.

76-latek został zatrzymany przez policję pod zarzutem spowodowania śmiertelnego uszczerbku na zdrowiu. Według najnowszych informacji zatrzymano również 21-letnią kobietę, która towarzyszyła mężczyźnie. Postawiono jej zarzut pomocnictwa w spowodowaniu śmiertelnego uszczerbku na zdrowiu, a także groźby i znieważenia.

Leżaki niezgody. Zajmowanie ręcznikami i wysokie ceny

Spory o leżaki są w Grecji szerszym problemem, szczególnie w związku z rosnącym ruchem turystycznym. Kontrowersje dotyczą zarówno zajmowania miejsc przez pozostawianie ręczników i innych rzeczy, jak i wysokich cen za wynajem leżaków.

W części popularnych miejscowości prywatne firmy zajmują rozległe fragmenty plaż, niekiedy przekraczając granice przyznanych im koncesji, przez co miejsca na rozłożenie ręcznika na piasku jest coraz mniej.

W Grecji powstał nawet oddolny "ruch ręczników", którego uczestnicy domagają się swobodnego dostępu do publicznych plaż. Władze wykorzystują drony, zdjęcia satelitarne i aplikację MyCoast do wykrywania przypadków nielegalnego zajmowania plaż.

Zgodnie z przepisami co najmniej 70 proc. powierzchni każdej plaży powinno pozostać wolne, a w przypadku obszarów chronionych – 85 proc. Z kolei leżaki powinny być ustawione w odległości co najmniej 4 metrów od linii wody.