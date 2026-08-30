Okiem fanki

Nie używam słowa „biografia”, gdyż nie z takim podejściem mamy do czynienia; to raczej lamus ciekawostek, prywatnych spostrzeżeń oraz hołdów „ku czci”.

Florence Noiville jest wielką admiratorką dzieła Kundery, miała okazję go poznać, bliższą znajomość utrzymuje z jego żoną, Verą. Dzięki temu wejściu do wewnętrznego kręgu może cytować prywatne opinie pisarza i jego małżonki, tyle że czasem owe opinie są zadziwiająco banalne.