Twarz "old money"

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Wszystko zależy od lustra.
Najgorsze jest małe powiększające na podręcznym stoliczku/ toaletce. Stoi blisko południowego okna, więc na nim każda zmarszczka wydaje się większa i głębsza, niż jest w rzeczywistości.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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