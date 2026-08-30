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  • Joanna BojańczykAutor:Joanna Bojańczyk

Twarz "old money"

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Kobieta, zdjęcie ilustracyjne
Kobieta, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Kate Kozyrka
NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Wszystko zależy od lustra.

Najgorsze jest małe powiększające na podręcznym stoliczku/ toaletce. Stoi blisko południowego okna, więc na nim każda zmarszczka wydaje się większa i głębsza, niż jest w rzeczywistości.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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