Ukraińcy coraz częściej wyjeżdżają z Polski. Dane Eurostatu pokazują nowy kierunek

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, tylko w lipcu ubyło ich ponad 8 tys. Wcześniej najczęściej wskazywanym kierunkiem wyjazdu były Niemcy, jednak coraz większą popularnością cieszą się również Czechy.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku Polska stała się jednym z głównych krajów przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Najnowsze statystyki pokazują jednak, że część z nich decyduje się obecnie na wyjazd.

W lipcu liczba obywateli Ukrainy posiadających w Polsce status ochrony czasowej zmniejszyła się o 8,11 tys. i wyniosła 953,1 tys. osób. Spadek odnotowano również miesiąc wcześniej – w czerwcu liczba beneficjentów ochrony tymczasowej w Polsce zmniejszyła się o około 6,3 tys.

Nie tylko Niemcy. Ukraińcy wybierają Czechy

Niemcy pozostają państwem, w którym przebywa najwięcej uchodźców objętych ochroną czasową. W czerwcu było ich tam blisko 1,29 mln.

Coraz istotniejszym kierunkiem stają się jednak Czechy. Na koniec czerwca z ochrony czasowej korzystało tam około 381 tys. osób. Według przytoczonych danych kraj ten jest jednym z kierunków wybieranych przez Ukraińców opuszczających Polskę.

Duża liczba osób korzystających z ochrony czasowej przebywa również w innych państwach UE. W lipcu w Hiszpanii było ich 272,3 tys., w Rumunii 219,4 tys., natomiast na Słowacji około 149 tys.

Dane pochodzą z aktualizacji bazy Eurostatu dotyczącej ochrony czasowej wprowadzonej w Unii Europejskiej w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

Ukraińcy dominują w unijnych statystykach

Pomimo obserwowanych zmian Ukraińcy pozostają zdecydowanie największą grupą osób objętych mechanizmem ochrony czasowej w całej Unii Europejskiej.

W czerwcu o taki status wystąpiło ponad 24 tys. obywateli Ukrainy. Stanowili oni aż 98,5 proc. wszystkich osób korzystających z ochrony czasowej w UE.

Spadek liczby beneficjentów w Polsce nie musi przy tym oznaczać, że wszystkie te osoby wyjechały bezpośrednio do innych państw UE. Statystyka pokazuje przede wszystkim zmianę liczby osób posiadających ochronę czasową w poszczególnych krajach.